I redditi dei parlamentari sanniti | De Caro stacca la Lonardo e si conferma ‘Paperone’

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon un reddito complessivo di 169.725euro Umberto Del Basso Desiildei. Bissato, dunque, il ‘successo’ di dodici mesi fa quando il deputato Dem operava il sorpasso sulla senatrice Sandra, ora stabilizzatasi al secondo posto. E’ questo il primo dato che emerge dalla lettura delle dichiarazioni deipresentate – tra la fine del 2021 e gli inizi del nuovo anno – dagli inquilini beneventani di palazzo Madama e Montecitorio (il periodo d’imposta di riferimento è il 2020). L’ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, inoltre, è anche l’unico a far registrare conti in miglioramento visto che con la passata dichiarazione superava di poco i 156mila euro. Alle sue spalle, dicevamo, ...

