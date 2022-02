Giovanni De Rosa lo scrittore dalle numerose prospettive | l’intervista

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Scrivere è per me immortalare “pensieri ed intuizioni” che se non fossero impressi su un foglio si volatilizzerebbero per sempre, persi in un vuoto inafferrabile.Deha già all’attivo diverse opere ma pare inarrestabile nella sua continua produzione letteraria. Ama particolarmente tenere costantemente “allenata” la sua scrittura, e nel farlo il suo tratto distintivo inconfondibile è quello di dare voce a numerosi personaggi e fare in modo che una storia sia vissuta da diverse, come possiamo ben vedere nella sua ultima opera da poco data alle stampe, intitolata Aucun, uno splendido noir, genere nel quale si sta specializzando questo eccellente autore. Vediamo che cosa ci ha raccontato in questa splendida chiacchierata a cuore aperto.di svariate opere, ma ...