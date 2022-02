France Soir: “Montagnier è morto”, la notizia però non è ancora stata confermata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto è iniziato con un messaggio su Twitter: “Luc Montagnier ci ha appena lasciato. Rip”, ha scritto il quotidiano France Soir ieri mattina. Il premio Nobel Montagnier era diventato l’idolo dei No-Vax: per questo i giornali nascondono la sua morte? «È morto serenamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1928 febbraio 2022. Pace all’anima di questo grande uomo» Nessuno riprende la notizia per ore: parte la corsa alle verifiche. Non ci sono conferme da parte della famiglia, ma non arrivano nemmeno smentite. https://t.co/tjg2fKartX— FranceSoir (@France Soir) February 9, 2022 Dato il personaggio, Nobel per la Medicina nel 2008, biologo e virologo, da mesi attorniato non solo dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto è iniziato con un messaggio su Twitter: “Lucci ha appena lasciato. Rip”, ha scritto il quotidianoieri mattina. Il premio Nobelera diventato l’idolo dei No-Vax: per questo i giornali nascondono la sua morte? «Èserenamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1928 febbraio 2022. Pace all’anima di questo grande uomo» Nessuno riprende laper ore: parte la corsa alle verifiche. Non ci sono conferme da parte della famiglia, ma non arrivano nemmeno smentite. https://t.co/tjg2fKartX—(@) February 9, 2022 Dato il personaggio, Nobel per la Medicina nel 2008, biologo e virologo, da mesi attorniato non solo dalla ...

