Febbre di Lassa: cos’è, sintomi e perché preoccupa il virus simile all’Ebola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Febbre di Lassa. Sembra che non ci sia tregua, ora che gli strumenti di identificazione delle malattie e dei virus sono decisamente migliorati dopo due anni di pandemia. La rinnovata sensibilità dell’opinione pubblica e della scienza su tali fenomeni comporta inevitabilmente una maggiore attenzione a tutte le novità nel campo epidemiologico. L’ultima riguarda la parte orientale dell’Inghilterra, dove almeno due soggetti hanno contratto una malattia molto simile al virus Ebola, mentre una terza persona viene monitorata continuamente perché a rischio. In tutti e tre i casi si tratterebbe di Febbre di Lassa. Una malattia di tipo emorragico, virale ed acuta, che può generare emorragie interne e al contempo interessare diversi sistemi di organi. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022)di. Sembra che non ci sia tregua, ora che gli strumenti di identificazione delle malattie e deisono decisamente migliorati dopo due anni di pandemia. La rinnovata sensibilità dell’opinione pubblica e della scienza su tali fenomeni comporta inevitabilmente una maggiore attenzione a tutte le novità nel campo epidemiologico. L’ultima riguarda la parte orientale dell’Inghilterra, dove almeno due soggetti hanno contratto una malattia moltoalEbola, mentre una terza persona viene monitorata continuamentea rischio. In tutti e tre i casi si tratterebbe didi. Una malattia di tipo emorragico, virale ed acuta, che può generare emorragie interne e al contempo interessare diversi sistemi di organi. Leggi ...

