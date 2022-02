F1, Aston Martin presenta la propria vettura per il Mondiale 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aston Martin ha presentato la nuova AMR22, auto che si prepara per dare battaglia nel Mondiale F1 2022 con il tedesco Sebastian Vettel ed il canadese Lance Stroll. Il quattro volte campione del mondo ed il nordamericano sono attesi nuovamente con la squadra britannica che cerca un riscatto dopo una stagione abbastanza deludente. Lawrence Stroll, presidente esecutivo, ha dichiarato durante la presentazione ufficiale: “Per vincere in F1 tutto deve essere al posto giusto e molte parti devono unirsi. Hai bisogno delle persone giuste per avere tutto sotto controllo. In Aston Martin abbiamo partner meravigliosi e molto apprezzati”. L’ex alfiere della Ferrari ha dichiarato in merito: “Guardando quella macchina hai voglia di correre. Non sappiamo cosa ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)hato la nuova AMR22, auto che si prepara per dare battaglia nelF1con il tedesco Sebastian Vettel ed il canadese Lance Stroll. Il quattro volte campione del mondo ed il nordamericano sono attesi nuovamente con la squadra britannica che cerca un riscatto dopo una stagione abbastanza deludente. Lawrence Stroll, presidente esecutivo, ha dichiarato durante lazione ufficiale: “Per vincere in F1 tutto deve essere al posto giusto e molte parti devono unirsi. Hai bisogno delle persone giuste per avere tutto sotto controllo. Inabbiamo partner meravigliosi e molto apprezzati”. L’ex alfiere della Ferrari ha dichiarato in merito: “Guardando quella macchina hai voglia di correre. Non sappiamo cosa ...

Advertising

SkySportF1 : Aston Martin, presentazione in diretta live streaming della monoposto per la F1 2022 #SkyMotori #F1 #Formula1 - P300it : F1 | Le immagini della Aston Martin AMR22 [Gallery] ? di Redazione - f1_notizie : L'Aston Martin ha presentato la AMR22, la vettura della stagione 2022 #F1 - pc_947 : @Mterryf1 Vero, esteticamente cattura l'occhio. Come si immaginava, in Aston Martin hanno deciso per linee tradizio… - Luca_Dei : @Saetta_McQueen Riepilogando: l’Aston Martin è verde, la Haas è bianca, la RedBull è blu… -