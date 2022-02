Definì Sassoli un bastardo. Pioggia di polemiche su Fest. L’eurodeputato tedesco eletto capodelegazione dell’Afd. Formazione alleata della Lega a Bruxelles (Di giovedì 10 febbraio 2022) A volte ritornano. E non sempre il ritorno è gradito. Come nel caso di Nicolaus Fest (nella foto), deputato Ue dell’Alternative für Deutschland (Afd), sigla che a Bruxelles è alleata della Lega di Matteo Salvini, asceso alle cronache per le sue esternazioni oltraggiose contro il defunto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. BUON SANGUE NON MENTE. Roba che, evidentemente, per i suoi colleghi tedeschi deve fare curriculum se hanno deciso di eleggerlo capodeLegazione dell’Afd, parde del Gruppo Identità e Democrazia, presieduto dal Carroccio. In una chat riportata dall’emittente televisiva pubblica Ard, Fest scrisse “finalmente questo b*****do se n’è andato”, commentando proprio la notizia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) A volte ritornano. E non sempre il ritorno è gradito. Come nel caso di Nicolaus(nella foto), deputato Ue dell’Alternative für Deutschland (Afd), sigla che adi Matteo Salvini, asceso alle cronache per le sue esternazioni oltraggiose contro il defunto presidente del Parlamento europeo, David. BUON SANGUE NON MENTE. Roba che, evidentemente, per i suoi colleghi tedeschi deve fare curriculum se hanno deciso di eleggerlo, parde del Gruppo Identità e Democrazia, presieduto dal Carroccio. In una chat riportata dall’emittente televisiva pubblica Ard,scrisse “finalmente questo b*****do se n’è andato”, commentando proprio la notizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Definì Sassoli Chi è Fest, falco Afd e figlio di Joachim il biografo di Hitler ...e che il mese scorso finì su tutti i giornali dopo aver esultato per la morte di David Sassoli ('... Scatenò un'infinità di polemiche anche un articolo pubblicato nel suo blog, nel quale Fest definì '...

Politica e ipocrisia, qualche esempio dal funerale di David Sassoli: antifascista e anti fiscal compact In una felice intervista al periodico dell'associazione nazionale partigiani (Anpi) Patria indipendente, Sassoli definì quel testo intellettualmente confuso e politicamente scorretto. Si mettevano ...

