Dazn Italia corre ai ripari e cambia i vertici. Strizzando l’occhio a Tim (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dazn cambia i vertici con Azzi e Bernabè Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi. Dazn sta per rivoluzionare i vertici della divisione Italiana con due innesti di peso, vecchie conoscenze nel settore delle Tlc: Franco Bernabé (in veste di strategic advisor) e Stefano Azzi (nuovo Ceo). Due innesti di peso, vecchie conoscenze nel settore delle Tlc, chiamati per supportare il business in un territorio in cui, evidentemente, Dazn Group ha intenzione di continuare a scommettere. E forte. A quanto risulta al Sole 24 Ore a breve, forse anche nella giornata di oggi, dovrebbero essere comunicati due ingressi top nella squadra di Dazn Italia. Il primo è Franco Bernabè, due volte ceo di Telecom Italia, un passato in Eni fra ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 10 febbraio 2022)con Azzi e Bernabè Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi.sta per rivoluzionare idella divisionena con due innesti di peso, vecchie conoscenze nel settore delle Tlc: Franco Bernabé (in veste di strategic advisor) e Stefano Azzi (nuovo Ceo). Due innesti di peso, vecchie conoscenze nel settore delle Tlc, chiamati per supportare il business in un territorio in cui, evidentemente,Group ha intenzione di continuare a scommettere. E forte. A quanto risulta al Sole 24 Ore a breve, forse anche nella giornata di oggi, dovrebbero essere comunicati due ingressi top nella squadra di. Il primo è Franco Bernabè, due volte ceo di Telecom, un passato in Eni fra ...

Advertising

An_Bion : Per #DAZN cambio al vertice. Arriva un nuovo ceo per l'Italia: Stefano Azzi, ex Tim. E in squadra entra anche Franc… - tvzoomitalia : Dazn Italia corre ai ripari e cambia i vertici. Strizzando l’occhio a Tim @DAZN_IT @TIM_Official - CarpaneseSilva1 : RT @Michele_Arnese: Franco Bernabé, presidente di Acciaierie d'Italia (gruppo Invitalia, controllato dal ministero dell'Economia), diventa… - infoiteconomia : Nuove nomine in DAZN Italia: arriva un nuovo CEO - infoiteconomia : Dazn Italia, le nomine: arrivano Franco Bernabè e Stefano Azzi -