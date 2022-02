Covid: calo dei contagi ma altri 14 morti in Sardegna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quasi mille casi di positività al Covid in meno, ma ben 14 morti nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sono 2.365 (di cui 1.603 diagnosticati da antigenico) i nuovi casi, rispetto ai 3.209 della precedente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quasi mille casi di positività alin meno, ma ben 14nelle ultime 24 ore in. Sono 2.365 (di cui 1.603 diagnosticati da antigenico) i nuovi casi, rispetto ai 3.209 della precedente ...

