"Ci sono io dietro il monologo di Sabrina Ferilli". Sanremo 2022, la confessione della vip (Di giovedì 10 febbraio 2022) C'è un'altra persona dietro il monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo. Il tanto testo, discusso e amato, non è stato scritto principalmente dall'attrice romana. A rivelarlo è la stessa autrice che, in accordo con la Ferilli, ha divulgato questa notizia tramite i social. Come ricorderete, la giurata di Tu sì Que Vales, ha deciso di portare un non-monologo ironico ed irriverente. "Volevo tranquillizzare tutti. Vi vedo sull'attenti, pieni di preoccupazione per ciò che sto per dire. Rilassatevi. Ho una notizia da darvi. Non ho un monologo". "Mi hanno detto di andare a Sanremo e farne uno. sono due anni, però, che facciamo monologhi dentro casa, chiusi, soli, col lockdown" – dice ancora Sabrina

