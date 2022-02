Channing Tatum scherza: "Non mi farò la ceretta per Magic Mike 3, i tempi sono cambiati" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Channing Tatum ha scherzato con Jimmy Kimmel a proposito del terzo capitolo del franchise di Magic Mike, svelando che questa volta non si farà la ceretta perché 'i tempi sono cambiati'. Channing Tatum, durante la sua recente apparizione presso il Jimmy Kimmel Live! di Martedì sera, ha raccontato la storia che si cela dietro alla sua testa rasata, ha parlato di che cosa dovremo aspettarci da Magic Mike 3 e ha rivelato che non si farà la ceretta per le riprese della pellicola: "I tempi sono cambiati." Durante l'intervista, il presentatore ha chiesto Tatum: "A proposito di depilazione, che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022)hato con Jimmy Kimmel a proposito del terzo capitolo del franchise di, svelando che questa volta non si farà laperché 'i'., durante la sua recente apparizione presso il Jimmy Kimmel Live! di Martedì sera, ha raccontato la storia che si cela dietro alla sua testa rasata, ha parlato di che cosa dovremo aspettarci da3 e ha rivelato che non si farà laper le riprese della pellicola: "I." Durante l'intervista, il presentatore ha chiesto: "A proposito di depilazione, che ...

