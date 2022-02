Carburanti | continuano a salire i prezi alla pompa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il tonfo di martedì, ieri si è registrato un rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. I prezzidi benzina e gasolio, mentre il Brent punta di nuovo i 92 dollari. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al lito i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,828 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,838, pompe bianche 1,805), diesel a 1,704 euro/litro (+4, compagnie 1,711, pompe bianche 1,689). Benzina servito a 1,954 ...

"Nella Confederazione -Brianza e Fermi - ci sono centinaia di distributori di benzina: ...- e negli anni ha salvato dal fallimento tante famiglie che gestivano distributori di, ...Forti aumenti di bollette,e beni di consumo basilari. Distruzione dei sevizi pubblici ... Precarizzazione selvaggia dei contratti di lavoro chea produrre miseria e morti sul ...Economia - La situazione a fine 2021 Tutto il 2021 è stato un anno davvero pesante per quanto riguarda i prezzi della benzina e del diesel, l'ultimo periodo sembrava essere il migliore, ma il 2022 è ...Cinzia Franchini, dell’associazione Ruote Libere, vede in questa crisi del carburante anche rischi per i lavoratori. «Continuare a scaricare i costi di questi aumenti sugli autotrasportatori – dice – ...