Caos Libia. Il Parlamento nomina premier Bashagha ma le Nazioni Unite tifano ancora l'uscente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caos in Libia, il Paese ha di nuovo due premier. Abdel Hamid Al-Dabeibah, capo del Nuovo governo di Stabilità Nazionale uscente, è stato sostituito da Fathi Bashagha, 59 anni, di Misurata. La nomina è avvenuta oggi da parte della Camera dei Rappresentanti all'unanimità. Ritenuto scaduto il mandato di Al-Dabeibah, il Parlamento ha infatti nominato il suo sostituto identificandolo nell'ex ministro dell'Interno. Ma non tutti riconoscono la votazione, in primis l'ex premier uomo d'affari legato alla Turchia. Mentre nella capitale Tripoli si registra una frastagliata congestione militare, il neo premier libico ha affermato di assumere l'incarico "per creare nuovi percorsi democratici che sostituiscano quelli falliti".

