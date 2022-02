Belen Rodriguez travolta dalle critiche | un altro caso di body shaming è servito

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Mentrein tv prometteva amore e impegno per la sua nuova avventura come conduttrice de Le Iene dicendosi felice di essere entrata in questa nuova famiglia realizzando il suo sogno, il popolo dei social la travolgeva di insulti e commenti. Dopo quello che è successo con la ‘gamba importante’ di Emma Marrone, finita addirittura al Tg ieri sera, ecco che i famosi leoni da tastiera confermano ancora che non cambieranno mai e che non basta un po’ di polverone mediatico per mettere fine alla loro voglia di offendere più che commentare. Da ‘mettete i sottotitoli quando parla’ a ‘si è rovinata con il botulino, non l’avevo nemmeno riconosciuta’, il popolo dei social si è sbizzarrito ieri sera durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene scrivendo qualsiasi cosa sui social ai danni della conduttrice. Qualcuno ha calcato la mano ...