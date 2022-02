Banca Ifis:in piano investe su digitale e vede 164 milioni utili (Di giovedì 10 febbraio 2022) Digitalizzazione, partnership strategiche, efficienza e sostenibilità i pilastri del nuovo piano triennale di Banca Ifis che prevede nel digitale 76 milioni di euro di investimenti. Al 2024 l'istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Digitalizzazione, partnership strategiche, efficienza e sostenibilità i pilastri del nuovotriennale diche prenel76di euro di investimenti. Al 2024 l'istituto ...

Advertising

newsfinanza : Banca Ifis supera target 2021. In futuro più digitale e partnership - fisco24_info : Banca Ifis:in piano investe su digitale e vede 164 milioni utili: Guarda anche a partnership. Nel 2021 superati i t… - lamescolanza : Banca Ifis supera i target e chiude il 2021 con l’utile netto in crescita del 46,2% a 100,6 mln. Approvato il Piano… - Giornaleditalia : Banca Ifis, 2021 con utile netto a 100,6 milioni di euro (+46,2% al 2020), ricavi a 602,5 milioni - andrea89821866 : perche fca bank non sbarca in europa con banca ifis andrea properzio -