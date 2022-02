12enne picchiato brutalmente con pugni e calci | i passanti intervengono per allontanare gli aggressori minorenni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Episodio di violenza apparentemente immotivata quello avvenuto nei pressi della stazione dei bus di Cremona, dove duedi 16 e 17 anni si sono scagliati contro unpestandolo con brutalità Lo hanno colpito ripetutamente ed in diverse parti del corpo con, poi si sono dati alla fuga dopo l’intervento di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

boboviz : @MadameA02 E non dimenticatevi delle figliE. -

Ultime Notizie dalla rete : 12enne picchiato

...misterioso Quello che gli investigatori vogliono capire è perchè il ragazzo sia stato. ... Fondamentali saranno le testimonianze delle persone che hanno soccorso il, le quali hanno ...Solo 48 ore fa a Livorno unè statoe preso a sputi da due ragazzine 15enni perchè ebreo. Non era il 1930 è il 2022 e fa rabbrividire come episodi di questo genere possano ancora ...Episodio di violenza apparentemente immotivata quello avvenuto nei pressi della stazione dei bus di Cremona, dove due minorenni di 16 e 17 anni si sono scagliati contro un 12enne pestandolo con ...La vittima è un 12enne, l'episodio si è verificato a Cremona. Il ragazzino si trovava nella zona della stazione dei bus quando è stato raggiunto da un 16enne e da un 17enne che non conosceva, i quali ...