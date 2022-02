Zuppa di Porro 9 febbraio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)di. Grillo gela Conte, ma l’unico che mi ha fatto capire qualcosa sulla vicenda è Alessandro Barbano. Riforma giustizia e la supercazzola elettorale. Vabbè ora siamo a posto la costituzione tutela gli animali e l’ambiente. Caso Report, ci aprono Libero e Riformista, e buono il pezzo di Giovanna Vitale su Rep, per il resto i giornali democratici tacciano. A me per una telefonata al portavoce di belli capelli Marcegaglia, che era interecettato, mi volevano arrestare. Cdx in ordine sparso e la Meloni da Giannini dice che non vaccina la figlia e apriti cielo. Caro Bollette e le brioche di Cerasa. Per fortuna che sempre sul Foglio trovi lo sbertucciamento dei nuovi economisti. E a proposito solo il Foglio, che ci piace, difende ratzinger e scrive che non c’è ombra di alcuna giustzificazione. Si sono accorti del casino fatto sul superbonus. ...