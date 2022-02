Uomini e Donne, notte di fuoco per Ida Platano: con Alessandro fa sul serio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stavolta Ida Platano sembra davvero presa, proprio come lo era fin dall’inizio di Riccardo Guarnieri, suo grande amore di Uomini e Donne. La dama del trono over sta conoscendo Alessandro, bel quarantenne sceso a corteggiarla che è riuscito a farla capitolare quasi subito: fin dalla prima sera, i due si sono lasciati andare a baci appassionati e da quanto sappiamo dalle anticipazioni, pare che Alessandro e Ida abbiano trascorso una notte da favola. L’attrazione fisica, insomma, c’è tutta, come hanno sottolineato più volte i diretti interessati, e anche la voglia di fare sul serio. Ora che procede tutto a gonfie vele, sarà la volta buona per Ida? Oppure, come sottolinea sempre Tina Cipollari, farà la stessa fine di Gemma Galgani, perennemente in attesa di un amore che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stavolta Idasembra davvero presa, proprio come lo era fin dall’inizio di Riccardo Guarnieri, suo grande amore di. La dama del trono over sta conoscendo, bel quarantenne sceso a corteggiarla che è riuscito a farla capitolare quasi subito: fin dalla prima sera, i due si sono lasciati andare a baci appassionati e da quanto sappiamo dalle anticipazioni, pare chee Ida abbiano trascorso unada favola. L’attrazione fisica, insomma, c’è tutta, come hanno sottolineato più volte i diretti interessati, e anche la voglia di fare sul. Ora che procede tutto a gonfie vele, sarà la volta buona per Ida? Oppure, come sottolinea sempre Tina Cipollari, farà la stessa fine di Gemma Galgani, perennemente in attesa di un amore che ...

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - Boomer_1979 : @Mattiabuonocore @davidemaggio Ovvio, quando si tratta di uomini si può dire di tutto.. Le donne invece sempre poverine, piangono disperate - modiamo : RT @_pmclaudamedea_: Quando gli uomini capiranno che i corpi delle donne non devono essere argomento di conversazione sarà un bel giorno, m… -