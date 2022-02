Uomini e donne: anticipazioni 9 febbraio 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi ci sarà un nuovo appuntamento di Uomini e donne, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi Oggi 9 febbraio andrà in onda alle 14:45 su Canale 5, un nuovo appuntamento di Uomini e donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver dedicato la puntata di ieri al trono over, nella puntata di oggi torneranno protagonisti i tronisti. Il percorso di Luca Salatino ha avuto un colpo di scena nelle scorse puntate con l’eliminazione di Eleonora, oggi potrebbe essere Matteo Ranieri a regalarci nuove sorprese. Matteo, infatti, ha scelto di approfondire la conoscenza con Federica e Denise, ma non sembra che stia andando tutto come previsto. La conoscenza con Federica continuerà a mostrare alti e bassi, essendo lei già mamma di un bambino ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi ci sarà un nuovo appuntamento di, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ecco tutte ledella puntata di oggi Oggi 9andrà in onda alle 14:45 su Canale 5, un nuovo appuntamento di, dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver dedicato la puntata di ieri al trono over, nella puntata di oggi torneranno protagonisti i tronisti. Il percorso di Luca Salatino ha avuto un colpo di scena nelle scorse puntate con l’eliminazione di Eleonora, oggi potrebbe essere Matteo Ranieri a regalarci nuove sorprese. Matteo, infatti, ha scelto di approfondire la conoscenza con Federica e Denise, ma non sembra che stia andando tutto come previsto. La conoscenza con Federica continuerà a mostrare alti e bassi, essendo lei già mamma di un bambino ...

