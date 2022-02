Ubriaca e trascinata in casa. Ma per i giudici non fu stupro: stranieri assolti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La vittima aveva denunciato per stupro due trentenni di nazionalità straniera. Per il giudice il rapporto fu consenziente seppur avvenuto "in un clima stupido e piuttosto ingenuo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La vittima aveva denunciato perdue trentenni di nazionalità straniera. Per il giudice il rapporto fu consenziente seppur avvenuto "in un clima stupido e piuttosto ingenuo"

Ubriaca e trascinata in casa. Ma per i giudici non fu stupro: stranieri assolti Dopo aver bevuto alcolici in un locale del Ravennate la ragazza, verosimilmente ubriaca, fu caricata in spalla dai due stranieri e portata in un appartamento del centro città. Stando alla versione ...

