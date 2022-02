Speed skating, programma Olimpiadi 10 febbraio: orari 5000 metri, tv, streaming, italiane in gara (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani, alle ore 13.00 italiane, sul ghiaccio del National Speed skating Oval andranno in scena i 5000 metri femminili, la gara più lunga dello Speed skating per le donne Per Francesca Lollobrigida una nuova sfida e non con grandissime ambizioni. La romana, infatti, sfrutterà questa prova per prepararsi in vista della mass start, la sua vera specialità dove vuol puntare al bersaglio grosso e arricchire il computo delle medaglie dopo l’argento conquistato nei 3000 metri. Tornerà sul ghiaccio Irene Schouten, che vorrà bissare la vittoria nei 3 km. La forte neerlandese dovrà guardarsi dalla norvegese Ragne Wiklund e magari dalla coriacea Martina Sablikova, a caccia di un’altra soddisfazione in un carriera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani, alle ore 13.00, sul ghiaccio del NationalOval andranno in scena ifemminili, lapiù lunga delloper le donne Per Francesca Lollobrigida una nuova sfida e non con grandissime ambizioni. La romana, infatti, sfrutterà questa prova per prepararsi in vista della mass start, la sua vera specialità dove vuol puntare al bersaglio grosso e arricchire il computo delle medaglie dopo l’argento conquistato nei 3000. Tornerà sul ghiaccio Irene Schouten, che vorrà bissare la vittoria nei 3 km. La forte neerlandese dovrà guardarsi dalla norvegese Ragne Wiklund e magari dalla coriacea Martina Sablikova, a caccia di un’altra soddisfazione in un carriera ...

