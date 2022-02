Sci alpino, chi sono i tracciatori della combinata olimpica? Vecchia gloria per la discesa, un francese per lo slalom (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le gare di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono entrate nel vivo, più quelle femminili rispetto alle maschili, ma è solo una questione di calendario: presto arriveranno i pezzi forti anche per gli uomini. Nell’analizzare i tracciati, i percorsi che gli atleti dovranno affrontare, vanno inevitabilmente considerati i tracciatori della combinata nordica, vale a dire della discesa libera e dello slalom gigante. Per quanto riguarda la discesa libera, che si è già svolta, il tracciatore è stato una Vecchia gloria dello sci alpino, il 54enne austriaco Johannes Trinkl, Campione del Mondo nel 2001 e vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Nagano nel 1998, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le gare di sciai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022entrate nel vivo, più quelle femminili rispetto alle maschili, ma è solo una questione di calendario: presto arriveranno i pezzi forti anche per gli uomini. Nell’analizzare i tracciati, i percorsi che gli atleti dovranno affrontare, vanno inevitabilmente considerati inordica, vale a direlibera e dellogigante. Per quanto riguarda lalibera, che si è già svolta, il tracciatore è stato unadello sci, il 54enne austriaco Johannes Trinkl, Campione del Mondo nel 2001 e vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Nagano nel 1998, ...

Advertising

Eurosport_IT : Si chiude così la prima manche dello Slalom ?? 20° posto per Federica Brignone, che partiva fuori dalle 30 ????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - zazoomblog : Sci alpino chi sono i tracciatori della combinata olimpica? Vecchia gloria per la discesa un francese per lo slalom… - sportface2016 : #BEIJING2022, #AlpineSkiing: la start list della manche di discesa libera della combinata nordica maschile di giove… -