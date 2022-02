Sampdoria, Giovinco arriva a Bogliasco: primo allenamento con la squadra – VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Sampdoria abbraccia Giovinco: primo allenamento a Bogliasco per l’ex Juventus con i nuovi compagni La Sampdoria abbraccia Giovinco. L’attaccante è arrivato a Bogliasco per iniziare gli allenamenti sotto gli ordini di Giampaolo. primo allenamento alla #Sampdoria per #Giovinco ????? @aleeremos pic.twitter.com/BqiE4wTBzs— SampNews24 (@SampNews24) February 9, 2022 Da valutare le condizioni fisiche degli infortunati Emil Audero, Maya Yoshida e Fabio Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laabbracciaper l’ex Juventus con i nuovi compagni Laabbraccia. L’attaccante èto aper iniziare gli allenamenti sotto gli ordini di Giampaolo.alla #per #????? @aleeremos pic.twitter.com/BqiE4wTBzs— SampNews24 (@SampNews24) February 9, 2022 Da valutare le condizioni fisiche degli infortunati Emil Audero, Maya Yoshida e Fabio Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

