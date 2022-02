Per riformare questi magistrati serve la mano di Dio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si dice in giro che trent’anni dopo sarebbe arrivata l’ora di riformare, andiamo al sodo, i magistrati. Già. Hanno fatto un Dio di quel furbastro ributtante di Di Pietro, adottato Falcone per massacrarne metodi e idee, trafficato alle spalle del Borsellino ucciso raccontando balle a destra e sinistra sul suo omicidio, salvo appenderne le foto in ufficio; hanno inventato moralizzazioni immorali e illegali facendole passare per benefiche rivoluzioni, massacrato Tortora e appeso una medaglia al merito sul petto dei colleghi delegati al massacro, provocato suicidi senza togliersi il cappello nemmeno davanti alle bare; hanno fatto e disfatto governi, presidenze della Repubblica, premiato infami e distrutto vite, creato segretari di partito, regalato il soffio della vita alle dicerie più unanimi e più invidiose, perciò più plebee. Sono stati, come categoria, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si dice in giro che trent’anni dopo sarebbe arrivata l’ora di, andiamo al sodo, i. Già. Hanno fatto un Dio di quel furbastro ributtante di Di Pietro, adottato Falcone per massacrarne metodi e idee, trafficato alle spalle del Borsellino ucciso raccontando balle a destra e sinistra sul suo omicidio, salvo appenderne le foto in ufficio; hanno inventato moralizzazioni immorali e illegali facendole passare per benefiche rivoluzioni, massacrato Tortora e appeso una medaglia al merito sul petto dei colleghi delegati al massacro, provocato suicidi senza togliersi il cappello nemmeno davanti alle bare; hanno fatto e disfatto governi, presidenze della Repubblica, premiato infami e distrutto vite, creato segretari di partito, regalato il soffio della vita alle dicerie più unanimi e più invidiose, perciò più plebee. Sono stati, come categoria, ...

