Pensioni INPS | chi rischia di restituire soldi | il caso

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel mese di febbraio molti pensionati non hanno ricevuto lo stesso importo sull’assegno dell’. Ecco il motivo Il mese di febbraio potrebbe avere delle sorprese per gli assegni di pensione. Gli importi, infatti, potrebbero essere diversi rispetto a quelli ordinari. La questione, però non vale per tutti. E’ un fatto fiscale e dipende anche da L'articolo proviene da Consumatore.com.

L', infatti, ha stabilito che a concorrere nel reddito familiare interverranno anche le ... Non solo, conteranno le maggiorazioni sull'assegno sociale, sulleminime e su ogni trattamento ...Per adesso, come abbiamo scritto sul Giornale.it , gli aumenti in arrivo, per ciò che concerne gli assegniprevisti per ledi marzo 2022, portano ad un lieve incremento rispetto a ...Tuttavia, i pensionati possono accedere all’area personale Inps e visionare il proprio cedolino di pensione. In tal modo potranno verificare nel dettaglio le voci inerenti all’assegno ricevuto. Sarà, ...Per adesso, come abbiamo scritto sul Giornale.it, gli aumenti in arrivo, per ciò che concerne gli assegni Inps previsti per le pensioni di marzo 2022, portano ad un lieve incremento rispetto a quanto ...