Mercato immobiliare | case più grandi e prezzi più alti

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quasi due anni di pandemia non compromettono l’andamento del mercato, che dopo il fermo forzato dello scorso anno riprende a crescere con numeri in continua risalita. Nonostante le preoccupazioni sull’aumento dei contagi, anche se con minore pressione delle terapie intensive e minore tasso di mortalità, il mondo del mattone sembra infatti essere in fermento in vista del 2022 e le prospettive per la ripresa economica del settore sono buone. In aumento i valori delle: a Milano ipiùd’Italia Crescono idegli immobili residenziali a fine 2021, facendo rilevare una vera e propria impennata con i valori piùdell’anno. Nell’ultimo mese il prezzo medio al metro quadro in Italia è passato da 1.887 €/mq di novembre a 2.044 €/mq di dicembre (+8%). Nel ...