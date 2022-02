L’obbligo alla gonna è sessista: le divise delle donne, sommelier e non solo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La questione è stata sollevata nei giorni scorsi dalla fotografa americana Nicole Hesslink sui social. Residente da anni nelle Marche, per interesse personale e ragioni professionali, Hesslink ha intrapreso un percorso formativo per diventare sommelier presso una nota fondazione nazionale che, ha scoperto solo in seguito, impone tassativamente alle donne che lavorano sotto il suo cappello di indossare la gonna. Che le associazione di sommelier, come altri ordini e organizzazioni, prevedano una divisa è cosa nota. Ma perché una donna deve essere obbligata a indossare una gonna e non può mettere dei pantaloni, altrettanto adeguati all’uniforme? Se lo è chiesto Hesslink, che ha posto la domanda alla sezione di Fermo presso la quale stava svolgendo il ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La questione è stata sollevata nei giorni scorsi dfotografa americana Nicole Hesslink sui social. Residente da anni nelle Marche, per interesse personale e ragioni professionali, Hesslink ha intrapreso un percorso formativo per diventarepresso una nota fondazione nazionale che, ha scopertoin seguito, impone tassativamente alleche lavorano sotto il suo cappello di indossare la. Che le associazione di, come altri ordini e organizzazioni, prevedano una divisa è cosa nota. Ma perché una donna deve essere obbligata a indossare unae non può mettere dei pantaloni, altrettanto adeguati all’uniforme? Se lo è chiesto Hesslink, che ha posto la domandasezione di Fermo presso la quale stava svolgendo il ...

