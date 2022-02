LIVE Short track | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | i quarti dei 1500 metri a partire dalle 12 00

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri in gara – La presentazione della giornata Buongiorno e bentrovati alladella giornata dedicata alloin questeInvernali di Pechino. Giornata molto interessante al Capital Indoor Stadium, tutta da vivere in nostra compagnia. Sul ghiaccio cinese il programma comincerà alle ore 12.00 italiane con idi finale deimaschili. Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser saranno al via di questa prova e cercheranno di andare il più avanti possibile, anche se chiaramente non sarà facile. Attenzione a Confortola, capace di vincere nella prova di Coppa del ...

Advertising

blueislazy : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - plaidoso : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - gr3miz : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - _youBastards_ : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - Nicola89144151 : 13:45 Short Track: Staffetta F 3000 Metri (Semifinale) 14:15 Short Track: 1500 Metri M (Finale) 14:35 Slittino: Dop… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short

OA Sport

...TRACK: FINALE 1500 METRI UOMINI ORE 14.35, SLITTINO: SECONDA MANCHE DOPPIO Dove vedere le gare in tv Diretta integrale di tutti gli eventi sulla piattaforma Discovery Plus . In tva ......'The Queen of Basketball' Three Songs for Benazir' 'When We Were Bullies' BEST ANIMATED'Affairs of the Art' 'Bestia' 'Box Ballet' 'Robin Robin' 'The Windshield Wiper' BEST- ACTION'...La diretta scritta della terza giornata di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022, per un’altra sessione di gare pronte a regalare grandi emozioni anche in chiave Italia. Ad aprire il programma ...La portabandiera italiana punta al bis nello snowboardcross dopo la gioia di Pyeongchang 2018. Brignone di nuovo in pista. Poi slittino, short track e pista lunga ...