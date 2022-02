LIVE – Pechino 2022, snowboardcross femminile con Moioli: aggiornamento in DIRETTA (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La DIRETTA testuale dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E’ tempo di esordio per le azzurre dello snowboardcross. Occhi puntati su Michela Moioli, in pista insieme a Francesca Gallina, Caterina Carpano e Sofia Belinghieri. Appuntamento a partire dalle ore 5 italiane con le qualificazioni, mentre la fase finale è in programma dalle ore 7.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Latestuale delloalle Olimpiadi invernali di. E’ tempo di esordio per le azzurre dello. Occhi puntati su Michela, in pista insieme a Francesca Gallina, Caterina Carpano e Sofia Belinghieri. Appuntamento a partire dalle ore 5 italiane con le qualificazioni, mentre la fase finale è in programma dalle ore 7.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO AGGIORNA LASportFace.

