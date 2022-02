Italia, due violente scosse di terremoto: panico gente in strada (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due forti scosse di terremoto registrate questa sera nella provincia di Reggio Emilia, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano la prima e Correggio la seconda. Il primo sisma, secondo l'Ingv, ha avuto una magnitudo 4.0 ed è avvenuto a una profondità di 7 km. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa è avvenuta alle 19.55 di oggi, mercoledì 9 febbraio ed è stata avvertita in maniera nitida in diverse province dell'Emilia Romagna e in particolare nei comuni di Carpi e Correggio. La seconda scossa, più forte, c'è stata quasi un'ora dopo: secondo il sito dell'Ingv la terra ha tremato alle ore 21 con una magnitudo di 4.3. La scossa, questa volta, ha avuto epicentro a Correggio (RE) ad una profondità di 6 chilometri. L'epicentro della prima scossa, di magnitudo 4.0, è stato individuato nel ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due fortidiregistrate questa sera nella provincia di Reggio Emilia, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano la prima e Correggio la seconda. Il primo sisma, secondo l'Ingv, ha avuto una magnitudo 4.0 ed è avvenuto a una profondità di 7 km. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa è avvenuta alle 19.55 di oggi, mercoledì 9 febbraio ed è stata avvertita in maniera nitida in diverse province dell'Emilia Romagna e in particolare nei comuni di Carpi e Correggio. La seconda scossa, più forte, c'è stata quasi un'ora dopo: secondo il sito dell'Ingv la terra ha tremato alle ore 21 con una magnitudo di 4.3. La scossa, questa volta, ha avuto epicentro a Correggio (RE) ad una profondità di 6 chilometri. L'epicentro della prima scossa, di magnitudo 4.0, è stato individuato nel ...

