Ita | O' Leary | ' niente crescita con Lufthansa | solo traffico a scali tedeschi' **

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Come tutti quelli precedenti, il governo italiano invece continua a sprecare miliardi e finirà con il dare la vecchia Alitalia a: ma per Ryanair lo scenario di una Ita sotto il controllo deisarebbe persino più favorevole" rispetto a quello di una compagnia senza un forte partner. Lo afferma all'Adnkronos, Michael O', amministratore delegato di Ryanair, che, di passaggio a Roma, osserva come finire nel gruppo tedesco "non porterebbe a nessuno beneficio in Italia: Ita semplicemente porterebbe i suoi passeggeri a Francoforte e Monaco e così perderebbe anche i posti di lavoro". "In nessun modo l'Alitalia tornerà alla gloria del passato" osserva il manager.