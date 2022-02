Inter, la settimana di Bastoni: dalla squalifica all’infortunio, nerazzurri in ansia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una settimana non del tutto positiva per Bastoni: il difensore dell’Inter prima si prende due giornate di squalifica e poi l’infortunio contro la Roma L‘Inter è in ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito ieri per un problema alla caviglia. Oggi il centrale nerazzurro effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. I nerazzurri sperano in positivo viste le partite che dovrà affrontare nei prossimi giorni, soprattutto per la Champions League contro il Liverpool visto che in campionato sarebbe squalificato. Una settimana movimentata per Bastoni con la speranza di non perderlo per troppo tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unanon del tutto positiva per: il difensore dell’prima si prende due giornate die poi l’infortunio contro la Roma L‘è inper le condizioni di Alessandro, uscito ieri per un problema alla caviglia. Oggi il centrale nerazzurro effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Isperano in positivo viste le partite che dovrà affrontare nei prossimi giorni, soprattutto per la Champions League contro il Liverpool visto che in campionato sarebbeto. Unamovimentata percon la speranza di non perderlo per troppo tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Una settimana difficile per #Bastoni, oggi gli esami con la speranza di rivederlo in campo contro il #Liverpool ?? - MaiRetrocesso : @manu67915486 @Lelle_1509 @tancredipalmeri Penso che chiunque in rosa dell'Inter si sia fatto almeno una settimana… - MatteoBielli85 : @mantegazziani Ti ricordi il sarto di Brescia indagato per droga intercettato? Misero in mezzo Materazzi e Mancini.… - AntonioPascuzzo : @Tommasolabate Quando sei una squadra fortissima e ogni settimana ti perquisisce la guardia di finanza sei l’ennesi… - tripletemainb : @Alessio95983803 @Inter No davvero sono stati 2 giorni infernali, una settimana non avrei retto -