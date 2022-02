Inchiesta Open, la procura di Firenze non molla la presa su Matteo Renzi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come prevedibile, la procura di Firenze non molla la presa su Matteo Renzi e sul “giro Renziano” attorno alla fondazione Open. La procura guidata da Giuseppe Creazzo ha infatti chiesto il rinvio a giudizio di undici indagati, tra cui lo stesso Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi, nell’ambito dell’Inchiesta sul finanziamento illecito all’ex fondazione Renziana Open. Coinvolte nell'Inchiesta anche quattro società, tra cui la British Tobacco e la Toto costruzioni. In particolare Renzi, ritenuto dagli inquirenti il direttore di fatto dell’ex fondazione, è accusato di finanziamento illecito ai partiti in ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come prevedibile, ladinonlasue sul “giroano” attorno alla fondazione. Laguidata da Giuseppe Creazzo ha infatti chiesto il rinvio a giudizio di undici indagati, tra cui lo stesso, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi, nell’ambito dell’sul finanziamento illecito all’ex fondazioneana. Coinvolte nell'anche quattro società, tra cui la British Tobacco e la Toto costruzioni. In particolare, ritenuto dagli inquirenti il direttore di fatto dell’ex fondazione, è accusato di finanziamento illecito ai partiti in ...

