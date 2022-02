Il re Felipe VI di Spagna è positivo al Covid, sintomi lievi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il re di Spagna Felipe VI è risultato positivo al Covid: lo si apprende da un comunicato della Casa Reale Spagnola. Secondo questa nota, il monarca, che ha 54 anni, presenta per il momento "sintomi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il re diVI è risultatoal: lo si apprende da un comunicato della Casa Reale Spagnola. Secondo questa nota, il monarca, che ha 54 anni, presenta per il momento "...

