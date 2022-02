Giallo sulla ' morte' di Luc Montagnier La notizia diffusa da France Soir non ha conferme

Advertising

JohnMcN03 : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano - piaso73 : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano - AndreaColandrea : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano - marcoranieri72 : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano - HANIA243474887 : RT @tempoweb: Giallo sulla morte di Montagnier, cos'è successo al Premio Nobel #lucmontagnier #novax #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo sulla

Gazzetta del Sud

...in semifinale Triplice fischio dell'arbitro che sancisce la vittoria del Milan per 4 - 0... Due minuti prima, al 22esimo, prima ammonizione anche in casa Milan: al 22'per Tonali che ......Da un suo lancio nasce il gol che porta in vantaggio il MilanHernandez 7 - E' il solito treno... Peccato per ilche gli farà saltare il derby. Dal 45 Bennacer 6,5 - L'algerino difficilmente ...È ancora Olivier Giroud l’uomo partita dei rossoneri: il francese replica quanto fatto al derby e segna un’altra doppietta che mette il risultato sul 3-0 già a fine primo ... l’unico dei padroni di ...15' - Spunto di Theo Hernandez sull'out di sinistra, Luiz Felipe è in ritardo e lo frena con le cattive: punizione Milan e primo giallo della gara per il brasiliano. 24' - Regolare la posizone di Leao ...