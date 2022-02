Ford GT Alan Mann Heritage Edition | un omaggio ai prototipi da corsa anni Sessanta

Advertising

Al Chicago Auto Show 2022 (12 - 21 febbraio),presenterà, fra le altre cose, un modello speciale, il settimo della sua Heritage Edition . Si chiamaGTMann Heritage Edition e, come suggerisce il nome, si tratta di un omaggio ai modelli sportivi sperimentali degli anni Sessanta , realizzati dallaMann Racing . LaMann Racing ...prosegue lo sviluppo della sua linea GT anche nel 2022, rendendo omaggio adMann Racing . LaGT 2022Mann Heritage Edition è dedicata alla GT sperimentale del 1966 messa in pista con una bellissima livrea rossa e oro . Il veicolo in edizione limitata celebra il ruolo svolto dai ...This year, Ford's Heritage Edition GT is a tribute to a car that never actually won a race. This is the Alan Mann Heritage Edition, wrapped in red and gold to pay homage to Alan Mann Racing's ...It’s the Ford GT Alan Mann special, liveried in the British team’s famous colours and recalling its crucial role in the development of the Blue Oval’s great endurance racer and Le Mans winner, the ...