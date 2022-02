Fondazione Open, chiesto rinvio a giudizio per Renzi, Boschi e Lotti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inchiesta sulla Fondazione Open, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società: tra di essi figurano il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, la deputata di Iv Maria Elena Boschi e il deputato del Pd Luca Lotti. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari si terrà il 4 aprile. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inchiesta sulla, la procura di Firenze hailper 15 indagati, di cui 4 sono società: tra di essi figurano il senatore Matteo, leader di Italia Viva, la deputata di Iv Maria Elenae il deputato del Pd Luca. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari si terrà il 4 aprile. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - ilfoglio_it : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Matteo #Renzi e di altri 10 indagati nell'ambito dell'inch… - La7tv : #la7retweet La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi,… - Eraclio64231340 : RT @fattoquotidiano: #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - LuciaLaVita1 : RT @Newsinunclick: @TgLa7 @PAOLAGOSTINI Fondazione #Open: chiesto il rinvio a giudizio per #Renzi e altri 10 indagati, tra cui #Lotti, #Bos… -