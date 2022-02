Di cattivi esempi sono lastricate le vie dell’eolico (Di giovedì 10 febbraio 2022) A Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, lungo il crinale del Monte Coppari, quattromila faggi d’alto fusto saranno abbattuti, ove non si intervenga, per far posto a sei pale eoliche di 150 metri d’altezza, mentre lo splendido paesaggio del golfo di Squillace rischia di essere irreparabilmente stravolto e deturpato dall’insediamento di una selva di aerogeneratori offshore. Terribili aggressioni – ambientali e non solo- di una inaccettabile speculazione affaristica. Né vale invocare, a giustificazione di interventi ai quali fortemente si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) A Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, lungo il crinale del Monte Coppari, quattromila faggi d’alto fusto saranno abbattuti, ove non si intervenga, per far posto a sei pale eoliche di 150 metri d’altezza, mentre lo splendido paesaggio del golfo di Squillace rischia di essere irreparabilmente stravolto e deturpato dall’insediamento di una selva di aerogeneratori offshore. Terribili aggressioni – ambientali e non solo- di una inaccettabile speculazione affaristica. Né vale invocare, a giustificazione di interventi ai quali fortemente si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

