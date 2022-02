Da vespe ad avversari | Di Mariano e Strefezza sfidano Caserta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Uno dei due ci sarà, l’altro è in dubbio ma sta facendo il possibile per non mancare alla sfida con il suo ex allenatore. Parliamo di Gabriele Francesco Di, che Fabioha avuto alle sue dipendenze nel corso dell’esperienza triennale sulla panchina della Juve Stabia. Il brasiliano quest’anno ha trovato il gol nove volte in 20 presenze, pur rimanendo a secco dallo scorso 30 novembre (doppietta in casa della Spal). Mai era risultato così concreto e determinante, neppure in quell’annata vissuta in serie C a Castellammare di Stabia alla corte dell’attuale guida del Benevento. Era la stagione 2017/18, la prima dell’esterno offensivo tra i professionisti dopo il buon campionato Primavera giocato con la maglia della Spal l’anno precedente. La Juve Stabia avrebbe chiuso la ...