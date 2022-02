Bitcoin in ripresa dopo il trend al ribasso. E intanto Avalanche avanza e “minaccia” Etehreum (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Bitcoin sale di poco e resta sopra quota 40.000 dollari all’inizio di febbraio, dopo un gennaio decisamente deludente per la cryptovaluta più famosa al Mondo, e il trend ribassista delle scorse settimane potrebbe essere finito, secondo gli esperti. Vediamo perché. Lieve rialzo dopo macro USA Nonostante i dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì scorso siano migliori del previsto, dando alla Federal Reserve un motivo in più per aumentare i tassi, i mercati globali hanno risposto positivamente alla notizia poiché gli investitori ammirano la forza del mercato del lavoro. “Questa reazione positiva ha innescato un rimbalzo anche per i mercati delle cryptovalute, poiché il Bitcoin è riuscito a superare il trend ribassista e a risalire verso un massimo storico, ovvero ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilsale di poco e resta sopra quota 40.000 dollari all’inizio di febbraio,un gennaio decisamente deludente per la cryptovaluta più famosa al Mondo, e ilribassista delle scorse settimane potrebbe essere finito, secondo gli esperti. Vediamo perché. Lieve rialzomacro USA Nonostante i dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì scorso siano migliori del previsto, dando alla Federal Reserve un motivo in più per aumentare i tassi, i mercati globali hanno risposto positivamente alla notizia poiché gli investitori ammirano la forza del mercato del lavoro. “Questa reazione positiva ha innescato un rimbalzo anche per i mercati delle cryptovalute, poiché ilè riuscito a superare ilribassista e a risalire verso un massimo storico, ovvero ...

