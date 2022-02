Beautiful, confronto acceso tra Quinn e Shauna: come finirà? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le anticipazioni di Beautiful dicono tanto sulla questione Eric e Quinn. La designer avrà un faccia a faccia con Shauna. come finirà? La soap americana Beautiful continua, nonostante il lungo tempo, ad attirare tanta attenzione. Gli spettatori attendono di vedere tutti i colpi di scena che la soap ha in serbo. Uno dei pregi di Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le anticipazioni didicono tanto sulla questione Eric e. La designer avrà un faccia a faccia con? La soap americanacontinua, nonostante il lungo tempo, ad attirare tanta attenzione. Gli spettatori attendono di vedere tutti i colpi di scena che la soap ha in serbo. Uno dei pregi di

Advertising

nunchired : una notizia bella finalmente e punto cazzo bene okay ora torno a deprimermi su seneca e il principato gentilizio ch… - AlbiIndecente : Questa puntata di #GFVIP sembra che stia durando 90 ore. In confronto Sanremo è durato quanto una puntata di Beautiful. - vampslayervv : È tutto così finto che Beautiful a confronto sembra il vero reality #gfvip - xstuckwitharry : In confronto il testo di What makes you Beautiful era una poesia profondissima #Sanremo2022 -