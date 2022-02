Alibaba vola in borsa | dopo smentita uscita SoftBank

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alibaba vola

askanews

La mossa aveva spinto alcuni analisti a ritenere che l'operazione suggerisce una possibile intenzione di di vendita da parte di SoftBank, la cui quota invale qualcosa come 82 miliardi di ...... al traino di(+6%) e JD. Com (+5%). Più caute le borse cinesi: il CSI 300 dei listini di ...Amgen (+8,1%) che annuncia un nuovo buy back. Schizza Peloton (+20%) dopo il cambio della ...Roma, 9 feb. (askanews) - Alibaba ha trascinato verso l'alto oggi la Borsa di Hong Kong, dopo alcuni giorni di incertezze causate dalle voci che volevano il conglomerato giapponese SoftBank in ...