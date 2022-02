Alessia Marcuzzi, in costume intero su Instagram è divina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bella come una dea (come le hanno scritto): Alessia Marcuzzi in costume intero su Instagram è divina. E i tantissimi commenti e like alle foto lo dimostrano. Del resto la conduttrice e imprenditrice è, senza ombra di dubbio, tra le donne dello spettacolo più amate, non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo di porsi genuino e senza filtri. Proprio come ha fatto nelle ultime immagini che ha pubblicato sul social, da cui emerge tutto il suo naturale fascino e la sua innata eleganza. Alessia Marcuzzi, il post su Instagram Una coda alta, lo scatto fatto al proprio riflesso sullo specchio del bagno (proprio come potrebbe fare ognuna di noi) e un costume semplice, elegante e perfetto per avvolgerne il corpo stupendo. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bella come una dea (come le hanno scritto):insu. E i tantissimi commenti e like alle foto lo dimostrano. Del resto la conduttrice e imprenditrice è, senza ombra di dubbio, tra le donne dello spettacolo più amate, non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo di porsi genuino e senza filtri. Proprio come ha fatto nelle ultime immagini che ha pubblicato sul social, da cui emerge tutto il suo naturale fascino e la sua innata eleganza., il post suUna coda alta, lo scatto fatto al proprio riflesso sullo specchio del bagno (proprio come potrebbe fare ognuna di noi) e unsemplice, elegante e perfetto per avvolgerne il corpo stupendo. ...

