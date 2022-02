A giugno addio al Green Pass. Settembre, a scuola senza mascherina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano le buone notizie sul fronte Covid. Presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri per Covid ha preso a calare, Passando in circa 10 giorni da 86 a 54 posti letto occupati, di cui 5 in area critica. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che ha spiegato: "E' un trend che dà fiducia ma non deve... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano le buone notizie sul fronte Covid. Presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri per Covid ha preso a calare,ando in circa 10 giorni da 86 a 54 posti letto occupati, di cui 5 in area critica. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che ha spiegato: "E' un trend che dà fiducia ma non deve... Segui su affaritaliani.it

