VIDEO Stefania Constantini e Amos Mosaner | premiazione e Inno di Mameli!

(Di martedì 8 febbraio 2022) Incredibile, ma vero. Un giorno che non potranno mai dimenticare, oro nel doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un medaglia storica trattandosi della prima di sempre per l’Italia in questa disciplina, che mai aveva raccolto un podio né nella rassegna a Cinque Cerchi e né nei Mondiali. All’Ice Cube di Pechino gli azzurri si sono resi protagonisti di una cavalcata magica: undici vittorie in altrettanti incontri. Nella Finale odierna la coppia norvegese formata da Kristin Skaslien e da Magnus Nedregotten si è dovuta inchinare al connubio del Bel Paese, che ha giocato con autorevolezza e personalità, come senon avessero fatto altro. La prima volta non si scorda mai! Italia campione olimpica di curling! ...