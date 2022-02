Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 18:45 (Di martedì 8 febbraio 2022) Viabilità 8 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 48 NEI DUE SENSI DI MARCIA. INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE C’E’ UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, CONSEGUENTI CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SEMPRE IN INTERNA FILE PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24 Roma-L’AQUILA. CONGESTIONATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA CIRCOLazioNE DELLA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI. CIRCOLazioNE RALLENTATA ANCHE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)8 FEBBRAIOORE 18.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 48 NEI DUE SENSI DI MARCIA. INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE C’E’ UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, CONSEGUENTI CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SEMPRE IN INTERNA FILE PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA A24-L’AQUILA. CONGESTIONATO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTATA LA CIRCONE DELLA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI. CIRCONE RALLENTATA ANCHE ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via della Magliana (Meucci-Viadotto della Magliana) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Tangenziale Est (Maresciallo Giardino-Campi Sportivi) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Renato Fucini (Ojetti-Bufalotta) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Cassia (Ospedale San Pietro Fatebenefratelli-Grottarossa e Gra-Trionfale) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso sul Raccordo Anulare (Parco dei Medici-Anagnina) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma C'è il mercato e il traffico si sposta Dal 10 Febbraio al 30 Giugno, per alcuni giovedì di ogni mese, prosegue il mercato "Novecento in Via Roma e dintorni". Per permetterne lo svolgimento saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Nei giorni 10 e 24 Febbraio, 10 e 24 Marzo, 7 e 21 Aprile, 5 e 19 Maggio e 9 Giugno, dalle 7 alle 20, ...

Venezia, fondi PNRR per il miglioramento della gestione del servizio rifiuti: richiesti 25 milioni di euro di investimenti ... in particolare attività ricettive, commerciali e direzionali, che si affacciano su Piazzale Roma e ...prevede l'attrezzamento di un'area di circa 3.500 metri quadrati e l'accesso della nuova viabilità ...

