Steam Deck: Fortnite non sarà giocabile sulla console (Di martedì 8 febbraio 2022) Da una conferma del CEO di Epic Games si scopre come, tra i vari titoli supportati su Steam Deck, Fortnite non sarà giocabile Verso gli ultimi giorni di febbraio Steam Deck sarà finalmente inviato a coloro che hanno avuto la possibilità di prenotare questa nuovissima console portatile realizzata da Valve. Intanto, l'azienda continua ad effettuare le ultime rifiniture e ultimare alcuni aspetti della piattaforma, aumentando il numero di giochi disponibili sin dal lancio nel catalogo, e ottimizzando il supporto per quelli inseriti ma che presentano ancora alcuni aspetti non propriamente soddisfacenti. Inoltre, è già possibile vedere sul web alcuni primi test fatti sul dispositivo, con video contenenti dei risultati piuttosto ...

