Stadi riaperti al 100%: spunta la data dal Governo (Di martedì 8 febbraio 2022) La FIGC è al lavoro assieme al Governo per provare a riaprire gli Stadi al 100% della capienza in meno di un mese. L'obiettivo sarebbe quello di riuscirci a partire dal prossimo primo marzo. Si sarebbero incentrati su questo tema gli ultimi incontri tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Lo riporta l'ANSA. FOTO: Imago – Napoli Stadio Maradona tifosi Nella giornata di ieri il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi, ha fatto il punto della situazione del Covid e i riflessi sulla possibile riapertura a capienza piena degli Stadi in diretta a Radio Punto Nuovo. Di seguito quanto evidenziato: "L'approccio italiano, ma anche di tutta Europa, ha la finalità di limitare la diffusione, e ridurre le ...

