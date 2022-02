Sci alpino | startlist slalom donne Olimpiadi | orari 9 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9si disputerà lofemminile alleInvernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing spazio alla seconda gara femminile dopo il gigante di lunedì, si prosegue dunque con le discipline tecniche e ci sarà molto da divertirsi sul pendio cinese nel corso delle due manche in. La slovacca Petra Vlhova è la grande favorita della vigilia e ha ricevuto in dote il pettorale numero 2. Si preannuncia una sontuosa battaglia con la statunitense Mikaela Shiffrin (numero 7), ma attenzione anche alla svedese Anna Swenn Larsson (3), alla svizzera Michelle Gisin (4), all’austriaca Katharina Liensberger (5) e alla svizzera Wendy Holdener (6). Ad aprire le danze sarà la tedesca Lena Duerr. La svedese Sara Hector ha vinto il gigante e si presenta col pettorale numero 12. Federica Brignone torna ...

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro… - RaiSport : #Pechino2022, tutti gli appuntamenti da non perdere. Alle 4 lo sci alpino con il Super G maschile. Quale gara aspet… - Grazia_MB : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro nello… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro nello… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Una tradizione di famiglia, la più famosa delloamericano: la mamma Barbara conquistò l'oro olimpico in slalom proprio 50 anni fa, a Sapporo 1972. Il bronzo è del norvegese Aleksander ...... PROGRAMMA E ORARI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO: 02.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half - pipe donne 02.35, SLITTINO: allenamento team - relay 03.15,: prima manche slalom donne 03.21, ...Mercoledì 9 febbraio si disputerà lo slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing spazio alla seconda gara femminile dopo il gigante di lunedì, si prosegue dunque ...Sport - Occorre voltare pagina in fretta e furia, magari putando sulla combinata. Matteo Marsaglia, voto 6: tutto sommato si può rimproverare poco o nulla al romano, bravo a limitare i danni in una ...