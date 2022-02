Salernitana, Colantuono in bilico: col Genoa ultima chance (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro lo Spezia, si sarebbe aggravata la posizione alla Salernitana di Colantuono Il pareggio casalingo contro lo Spezia avrebbe aggravato la posizione di Colantuono sulla panchina della Salernitana. Il presidente granata Iervolino avrebbe lasciato l’Arechi scuro in volto, deluso per la mancata vittoria. E così, come riportato da Il Mattino, quella di domenica prossima contro il Genoa potrebbe essere l’ultima spiaggia per Colantuono. Un risultato positivo, altrimenti sarà esonero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il pareggio contro lo Spezia, si sarebbe aggravata la posizione alladiIl pareggio casalingo contro lo Spezia avrebbe aggravato la posizione disulla panchina della. Il presidente granata Iervolino avrebbe lasciato l’Arechi scuro in volto, deluso per la mancata vittoria. E così, come riportato da Il Mattino, quella di domenica prossima contro ilpotrebbe essere l’spiaggia per. Un risultato positivo, altrimenti sarà esonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

