Roma, infortunio per Ibanez: sostituito nell’intervallo (Di martedì 8 febbraio 2022) Fuori nella Roma Ibanez, anche per lui problemi dopo un intervento su Barella nel primo tempo: distorsione del ginocchio Ibanez non ce la fa ed è costretto al cambio. Dopo un intervento in scivolata a fermare Barella, il centrale giallorosso è apparso dolorante al ginocchio. Il primo tempo lo ha portato a termine, ma poi ad inizio ripresa ha dovuto dare forfait, al suo posto Kumbulla. Due infortuni in questa serata di Coppa Italia tra Inter e Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Fuori nella, anche per lui problemi dopo un intervento su Barella nel primo tempo: distorsione del ginocchionon ce la fa ed è costretto al cambio. Dopo un intervento in scivolata a fermare Barella, il centrale giallorosso è apparso dolorante al ginocchio. Il primo tempo lo ha portato a termine, ma poi ad inizio ripresa ha dovuto dare forfait, al suo posto Kumbulla. Due infortuni in questa serata di Coppa Italia tra Inter e. L'articolo proviene da Calcio News 24.

